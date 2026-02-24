Парадокс СВО: Упрямство Зеленского помогает России на фронте
Военный эксперт Баранец рассказал, что изменилось за время проведения СВО
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
За четыре года специальной военной операции Армия России полностью перехватила стратегическую инициативу и развивает успех на всех направлениях, заявил военный обозреватель Виктор Баранец. По его словам, отдельные контратаки ВСУ полностью проваливаются.
ВС РФ стали сильнее: появились новые тактики, а производство беспилотников поставлено на поток. На дипломатическом фронте, в отличие от боевого, прогресса быстрого нет. Владимир Зеленский, подогреваемый Европой, срывает диалог по Донбассу. Однако его упрямство играет на руку России: чем дольше он тянет, тем больше территорий переходит под наш контроль.
«Мы можем сегодня с вами говорить о том, что у нас под прицелом находятся и другие области Украины, о которых, в общем-то, не принято пока громко говорить. Это Одесская и Николаевская области. Но Зеленский, предчувствуя, что ему придётся отдавать эти города, уже выдвигает требования о персональных гарантиях для Одессы и Николаева», — отметил эксперт в беседе с «Царьградом».
Ранее посол по особым поручениям Константин Долгов, комментируя заявление Владимира Зеленского, мол Россия виновата в начале «третьей мировой войны», выразил уверенность, что главе киевского режима остаётся только сдаться. Он подчеркнул, что именно Зеленский и поддерживающие его европейские страны толкают мир к глобальному конфликту, тогда как РФ стремится его предотвратить.
Важнейшие новости с фронта, сообщения военных корреспондентов и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.