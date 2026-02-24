Владимир Путин
24 февраля, 10:03

Зеленского призвали сдаться после обвинений России в начале «мировой войны»

Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua

Посол по особым поручениям Константин Долгов, комментируя заявление Владимира Зеленского, мол Россия виновата в начале «третьей мировой войны», выразил уверенность, что главе киевского режима остаётся только сдаться. Он подчеркнул, что именно Зеленский и поддерживающие его европейские страны толкают мир к глобальному конфликту, тогда как РФ стремится его предотвратить.

«Сдаться ему посоветую, сдаться нам. Приехать в кандалах, в наручниках в Москву. Это оптимальный вариант для него. Чем раньше, тем лучше. И для Украины хорошо, и будет для народа Украины», — заявил дипломат в интервью «Газете.ru».

По его словам, главную угрозу международной безопасности сегодня представляет киевский режим, вооружаемый Западом, прежде всего Европой. Это прямые разжигатели конфликта. Россия, в свою очередь, даёт ответ на поле боя, но при этом не исключает дипломатического урегулирования.

К слову, попытки Киева представить Москву инициатором глобальной войны не находят понимания у западных наблюдателей. Журналист Томас Фази указал на то, что реальным дестабилизирующим фактором выступает активность Североатлантического альянса на восточных рубежах.

Главные новости геополитики, заявления мировых лидеров и международная дипломатия — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

