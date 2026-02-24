Итальянский политик и профессор Микеле Джерачи раскритиковал заявления Владимира Зеленского о якобы существующей угрозе третьей мировой войны со стороны России. В своём посте в социальной сети X он заявил, что миру не нужны услуги Украины по защите от России.

Поводом для реакции стали слова главы киевского режима в интервью «Би-би-си» о том, что Москва якобы стремится развязать глобальный конфликт. Джерачи подчеркнул, что остальной мир воспринимает текущие боевые действия как локальный конфликт, ограниченный несколькими квадратными километрами.

«Нынешние боевые действия <…> — это не мировая война. А большинство людей в Европе не видят в Путине угрозы, поэтому тебе не нужно беспокоиться о том, чтобы остановить его и спасти нас. Веди свою войну сам», — написал политик.

Ранее западные наблюдатели также скептически отреагировали на попытки Киева представить Москву инициатором глобальной войны. Журналист Томас Фази указал, что реальным дестабилизирующим фактором выступает активность НАТО на восточных рубежах. Комментатор подчеркнул, что риторика украинского руководства расходится с реальным положением дел.