Владимир Зеленский упустил возможность заключить выгодное мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, сославшись на влияние западных лидеров. Такое мнение в соцсети Х выразил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

«Тебе следовало бы принять сделку, которую предлагал Путин. Вместо этого ты слушал Байдена и Джонсона. Посмотри на себя теперь», — написал Дотком, добавив, что Зеленский больше никогда не сможет получить более выгодные условия, чем те, что предлагались в 2022 году.

Зеленский поставил на поддержку западных стран и тем самым проиграл возможность получить мирное соглашение на более выгодных условиях. Это решение, по мнению Доткома, отразилось на позиции Украины в международных переговорах и усложнило дальнейшие дипломатические шаги.

Ранее Зеленский заявлял, что для Киева отступление из Донбасса неприемлемо, поскольку оно может привести к дестабилизации общества. Он подчеркнул, что компромисс ценой территорий не оправдан, так как фактически означает отказ от обязательств перед сотнями тысяч граждан, проживающих на этих территориях.