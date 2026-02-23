Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 февраля, 13:49

«Посмотри на себя теперь»: Выпад Зеленского в адрес Путина разозлил Запад

Дотком: Зеленский упустил шанс выгодных условий мира на Украине

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский упустил возможность заключить выгодное мирное соглашение с президентом России Владимиром Путиным, сославшись на влияние западных лидеров. Такое мнение в соцсети Х выразил основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный также как Ким Дотком.

«Тебе следовало бы принять сделку, которую предлагал Путин. Вместо этого ты слушал Байдена и Джонсона. Посмотри на себя теперь», — написал Дотком, добавив, что Зеленский больше никогда не сможет получить более выгодные условия, чем те, что предлагались в 2022 году.

Зеленский поставил на поддержку западных стран и тем самым проиграл возможность получить мирное соглашение на более выгодных условиях. Это решение, по мнению Доткома, отразилось на позиции Украины в международных переговорах и усложнило дальнейшие дипломатические шаги.

Зеленский помечтал о западных войсках у линии фронта на Украине
Зеленский помечтал о западных войсках у линии фронта на Украине

Ранее Зеленский заявлял, что для Киева отступление из Донбасса неприемлемо, поскольку оно может привести к дестабилизации общества. Он подчеркнул, что компромисс ценой территорий не оправдан, так как фактически означает отказ от обязательств перед сотнями тысяч граждан, проживающих на этих территориях.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar