23 февраля, 17:12

«Пушечное мясо»: На Западе унизили Зеленского из-за выкрутасов против России

Фази: НАТО развязывает третью мировую при помощи Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Попытки Киева представить Москву инициатором глобальной войны не находят понимания у западных наблюдателей. Журналист Томас Фази в соцсети X указал на то, что реальным дестабилизирующим фактором выступает активность Североатлантического альянса на восточных рубежах.

Комментатор также акцентировал внимание на том, что риторика украинского руководства расходится с реальным положением дел. По его убеждению, народ Украины используется геополитическими игроками как инструмент давления, а интересы страны приносятся в жертву чуждым амбициям.

«Развязывает третью мировую войну НАТО, превращая Украину в марионетку для ведения боевых действий с Россией, используя украинцев в качестве пушечного мяса, благодаря таким предателям своего народа как Зеленский», — написал Фази.

Во Франции предупредили о риске войны с Россией из-за членства Украины в ЕС
Ранее заявления Зеленского о том, что президент России якобы стремится к глобальному конфликту, вызвали недоумение у финского политика Армандо Мемы. По словам члена партии «Альянс свободы», Россия не заинтересована в развязывании третьей мировой войны, в отличие от самого Киева, который ранее пытался втянуть НАТО в прямое столкновение.

