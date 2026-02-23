Новое заявление главы украинского режима о президенте России Владимире Путине вызывают недоумение и не отражают реальной позиции Москвы. Такое мнение в соцсети Х выразил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Он сказал, что Путин хочет развязать Третью мировую войну, но это не так, Россия в этом не заинтересована. Зеленский несколько раз пытался втянуть НАТО напрямую в конфликт, намереваясь атаковать резиденцию президента Путина», — написал он.

Зеленский стремится создать впечатление высокой угрозы со стороны России, чтобы выиграть время для перевооружения европейских стран и укрепления собственной позиции. Финский политик подчеркнул, что на данный момент Украина лишь пытается подготовить западных партнёров к возможным военным действиям, а Россия напрямую к развязыванию глобального конфликта не стремится.

Ранее сообщалось, что резкая реакция Зеленского связана с непреклонной позицией России, подтверждённой главой делегации Владимиром Мединским на переговорах в Женеве с участием США. Украинская сторона была шокирована позицией Москвы, что объясняет резкость и грубость последующих публичных заявлений Зеленского.