В Сочи изверг до полусмерти избил дворнягу за ночной лай

В Сочи мужчина жестоко избил дворового пса, который надоел ему своим лаем. У пострадавшего животного диагностированы многочисленные гематомы и сотрясение мозга. Об инциденте сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

Собака по кличке Рэкс давно прибилась к домам на улице Фурманова. Собака уже старая, ей 17 лет, при этом совершенно безобидная и никогда не проявляет агрессию, рассказали жильцы. Всем двором они ухаживали за бедолагой: подкармливали и заботились. Но в доме появился новый сосед, его семья начала обижать дворнягу. 17 февраля мужчину разозлил её лай. Он накинулся на пса и начал запинывать его. Питомца еле удалось отбить от агрессора, после чего пострадавшего отправили в ветклинику.

«Весь дом его не готов отдавать. Мы хотели собаку забрать. Но жители не отдают, так как пёс к старым жильцам очень привязан, да и возраст уже не на пристрой. Пёс, правда, еле ходит. Очень старый. Вечером лает, что естественно. Ни на кого не бросается», — рассказали местные жители.

Рэкс живёт во дворе почти 10 лет, сейчас ему хотят построить вольер, чтобы по ночам он мог там прятаться. Очевидцы написали заявление в полицию на мужчину, избившего животное. Однако они опасаются, что дело просто замнут, хотя момент избиения попал на камеры наблюдения.

Ранее в Отрадном Ленинградской области мужчина жестоко избил полуторамесячного щенка, которого всего несколько дней назад получил от неблагополучной семьи. Ситуацию зафиксировали на видео, его публикуют местные сообщества.