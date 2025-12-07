Путин в Индии
Регион
7 декабря, 11:34

Пьяной москвичке, жестоко избившей собаку в лифте, назначили штраф 13,5 тыс.

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Жительницу Москвы, которая в состоянии алкогольного опьянения избила собаку в подъезде жилого дома, оштрафовали на 13,5 тысячи рублей. Об этом сообщила столичная прокуратура, огласив решение суда.

Обвиняемая была признана виновной в жестоком обращении с животным, а также в уклонении от обязательной вакцинации и регистрации домашнего питомца.

«Обвиняемая обязана выплатить 13,5 тысячи рублей за жестокое обращение с животным, а также уклонение от вакцинации и регистрации домашних животных», сказано в публикации.

Напомним, инцидент произошел в октябре, когда камеры видеонаблюдения зафиксировали, как женщина, схватив пса за ошейник, бросила его в кабину лифта и нанесла ему несколько ударов ногой. Пьяная хозяйка не давала собаке подняться и продолжала избивать.

