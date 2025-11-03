Петербуржцу, швырнувшему маленькую собаку об стену, дали 15 суток ареста

Кировский районный суд города Санкт-Петербурга назначил местному жителю 15 суток административного ареста за жестокое обращение с собакой. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города в телеграм-канале.

Александр Сухоруков, совершивший злодеяние, сообщил суду, что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Именно это, по его заверению, повлияло на способность мыслить здраво. Непрекращающийся лай животного спровоцировал у мужчины приступ раздражения, результатом чего стал бросок собаки в стену.

Мужчина подчеркнул, что полностью осознаёт свою вину и глубоко сожалеет о случившемся. В итоге судебное разбирательство завершилось признанием действий гражданина мелким хулиганством.

Ранее Life.ru сообщал, что пьяный мужчина набросился на собаку соседки в подъезде жилого дома в Санкт-Петербурге. Инцидент попал на видеокамеры. Агрессор потребовал убрать животное, пригрозив, что иначе оно не доедет до квартиры, после чего швырнул питомца об стену. Свидетельница происшествия попыталась заступиться за хозяйку собаки, но мужчина начал вести себя ещё более вызывающе.