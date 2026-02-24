МИД РФ отменил рекомендацию не посещать Венесуэлу

Министерство иностранных дел России приняло решение отменить ранее действовавшую рекомендацию для россиян воздерживаться от посещения Венесуэлы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат пояснила, что такое решение стало возможным благодаря нормализации обстановки в стране. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководство Венесуэлы полностью контролирует обстановку внутри страны и гарантирует соблюдение общественного порядка. По её словам, ситуация в республике находится под контролем властей.

Кроме того, важным фактором стало оживление туристического сектора: ряд авиаперевозчиков заявили о намерении возобновить полёты в Венесуэлу.

«С учётом изложенного не видим необходимости в сохранении ранее озвученных рекомендаций относительно посещения российскими гражданами Боливарианской Республики Венесуэла», — указала официальный представитель МИД.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что именно последовательная и многолетняя позиция России позволила Венесуэле сохранить суверенитет и государственность. Дипломат отметила, что сейчас с Каракасом вынуждены считаться и вести диалог как с равноправным участником международных отношений, а не относиться к нему как к объекту для политического торга, что было бы неизбежно без поддержки Москвы.