В Италии жена ударила мужа ножом, приняв его крики из-за футбола на свой счёт

В Италии разгорелся семейный конфликт на почве футбола. La Gazzetta dello Sport со ссылкой на карабинеров сообщает, что женщина ударила мужа ножом, когда тот в ярости отреагировал на отменённый пенальти в матче с участием «Наполи».

Разъярённый болельщик выкрикивал проклятия в адрес судьи и даже упомянул некую «покойную бабушку». Его супруга восприняла слова на свой счёт и, схватив нож, нанесла удар мужчине.

«Пока истекающий кровью мужчина отчаянно пытается позвонить спасателям, сцена становится сюрреалистичной: она продолжает бросать в него всё, у чего есть лезвие. Один из таких снарядов застрял в стене позади супруга», — говорится в материале.

Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Женщине предъявлены обвинения.

