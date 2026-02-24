Владимир Путин
24 февраля, 19:04

В Италии жена ударила мужа ножом, приняв его крики из-за футбола на свой счёт

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tong patong

В Италии разгорелся семейный конфликт на почве футбола. La Gazzetta dello Sport со ссылкой на карабинеров сообщает, что женщина ударила мужа ножом, когда тот в ярости отреагировал на отменённый пенальти в матче с участием «Наполи».

Разъярённый болельщик выкрикивал проклятия в адрес судьи и даже упомянул некую «покойную бабушку». Его супруга восприняла слова на свой счёт и, схватив нож, нанесла удар мужчине.

«Пока истекающий кровью мужчина отчаянно пытается позвонить спасателям, сцена становится сюрреалистичной: она продолжает бросать в него всё, у чего есть лезвие. Один из таких снарядов застрял в стене позади супруга», говорится в материале.

Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Женщине предъявлены обвинения.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Красноярске 35-летняя женщина с ножом напала на 17-летнюю соседку по общежитию из ревности к общему сожителю. Девушка госпитализирована, её жизни ничего не угрожает. Нападавшая арестована, возбуждено дело о покушении на убийство.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

Юрий Лысенко
