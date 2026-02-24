Британия вывела нефтепровод «Дружба» из-под санкций до октября 2027 года

Великобритания сделала исключение из санкционного режима для нефтепровода «Дружба». Соответствующая генеральная лицензия опубликована Управлением по осуществлению финансовых санкций Соединённого Королевства (OFSI).

Согласно документу, действие разрешения распространяется на операции, связанные с нефтепроводом, до 14 октября 2027 года. Таким образом, Лондон официально разрешил транзит нефти по этому маршруту, несмотря на то, что оператор российского отрезка трубопровода — компания «Транснефть» — попал под рестрикции в рамках нового пакета антироссийских санкций, объявленного 24 февраля.

Решение британских властей демонстрирует прагматичный подход к вопросам энергетической безопасности Европы, которая продолжает зависеть от поставок по данному маршруту.

Ранее Еврокомиссия выдвинула Киеву официальное требование представить развёрнутый план по возобновлению работы нефтепровода «Дружба», являющегося ключевым маршрутом для поставок российской нефти в Европу. В ЕК подтвердили, что украинская сторона обязана в самые короткие сроки опубликовать график ремонтных работ на принадлежащем ей участке трубы.