24 февраля, 18:15

Суд в Киеве заочно приговорил Чичерину к 12 годам колонии

Юлия Чичерина. Обложка © ТАСС / Бизнес Online / Андрей Титов

Шевченковский районный суд Киева вынес заочный приговор российской рок-певице Юлии Чичериной. Об этом сообщается на странице суда в соцсети.

«Согласно приговору, Чичериной Ю. Д. [заочно] назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», говорится в сообщении.

Её обвинили в покушении на территориальную целостность Украины, незаконном пересечении границы и других преступлениях. Приговор вынесен в порядке заочного судебного разбирательства.

На днях Владимир Зеленский подписал указ о запрете на заход белорусских судов в украинские воды и порты, а также ввёл санкции против президента республики Александра Лукашенко. Документ уже назвали абсурдным — у Белоруссии нет выхода к морю. Среди причин — строительство инфраструктуры для «Орешника».

