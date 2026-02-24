Суд в Киеве заочно приговорил Чичерину к 12 годам колонии

Шевченковский районный суд Киева вынес заочный приговор российской рок-певице Юлии Чичериной. Об этом сообщается на странице суда в соцсети.

«Согласно приговору, Чичериной Ю. Д. [заочно] назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Её обвинили в покушении на территориальную целостность Украины, незаконном пересечении границы и других преступлениях. Приговор вынесен в порядке заочного судебного разбирательства.

