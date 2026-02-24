Ким Чен Ын назначил 13-летнюю дочь руководителем ракетной программы КНДР

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын назначил свою 13-летнюю дочь Ким Чжу Э руководителем ракетной программы страны. Об этом сообщает Chosun со ссылкой на источники в Правительстве Южной Кореи.

По данным издания, речь идёт о посте, сопоставимом с уровнем директора управления, курирующего ракетные силы Пхеньяна, включая ядерные разработки. Девочка, находящаяся в подростковом возрасте, в последние годы регулярно сопровождала отца на публичных мероприятиях, включая ракетные испытания, опять же — в том числе ядерные.

Южнокорейские разведывательные источники предполагают, что это назначение может быть частью подготовки к будущей политической или военной карьере. Сообщается, что Ким Чжу Э уже получает доклады от военных и участвует в оборонных мероприятиях. Официального подтверждения из Пхеньяна пока нет.

Ранее Ким Чен Ын почтил подвиг северокорейских военных в Курской области. Северокорейский лидер пообещал, что их доблесть будет вписана в историю как «знамя победы». Глава КНДР лично осмотрел строительство Мемориального музея боевых подвигов корейских бойцов на русской земле.