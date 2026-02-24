США не поддержали антироссийскую резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. Американские дипломаты воздержались при голосовании. Против документа, подготовленного Киевом, проголосовали 12 стран.

Среди проголосовавших против — Россия, Белоруссия, Иран и КНДР. От голосования воздержались 51 государство, включая США, Китай, Бразилию и Индию. За резолюцию выступили 107 государств.

В тексте документа говорится, что конфликт на Украине наносит серьёзный ущерб государству и угрожает глобальной стабильности.

Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН не имеют юридической силы, в отличие от решений Совета Безопасности. Ровно год назад СБ ООН принял резолюцию 2774. Документ подтвердил необходимость мирного урегулирования конфликта.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Россия проводит спецоперацию на Украине в рамках международного права. В частности, Устав ООН предусматривает право на самооборону. Российские требования о гарантиях безопасности и нерасширении НАТО проигнорировали западные страны.