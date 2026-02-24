Владимир Путин
24 февраля, 03:08

Захарова: Россия ведёт СВО, основываясь на положении Устава ООН о самообороне

Обложка © Telegram / МИД России

Россия ведёт специальную военную операцию на территории Украины, опираясь на нормы международного права, в частности Устав ООН о праве на самооборону. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все действия осуществляются в строгом соответствии со статьёй 51 Устава ООН, регламентирующей право на индивидуальную и коллективную самооборону», — говорится в заявлении

По её словам, российские требования о предоставлении гарантий безопасности о нерасширении НАТО были проигнорированы.

В ЕС не смогли достигнуть договорённости по 20-му пакету санкций против России

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия серьёзно восприняла заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского о возможном обладании ядерным оружием. Дипломат напомнила, что российская сторона на протяжении восьми лет пыталась содействовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Донбассе. К 2022 году число жертв конфликта среди населения региона превысило 13,5 тысяч человек.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

