Россия ведёт специальную военную операцию на территории Украины, опираясь на нормы международного права, в частности Устав ООН о праве на самооборону. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все действия осуществляются в строгом соответствии со статьёй 51 Устава ООН, регламентирующей право на индивидуальную и коллективную самооборону», — говорится в заявлении

По её словам, российские требования о предоставлении гарантий безопасности о нерасширении НАТО были проигнорированы.

Ранее Мария Захарова заявила, что Россия серьёзно восприняла заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского о возможном обладании ядерным оружием. Дипломат напомнила, что российская сторона на протяжении восьми лет пыталась содействовать политико-дипломатическому урегулированию ситуации в Донбассе. К 2022 году число жертв конфликта среди населения региона превысило 13,5 тысяч человек.