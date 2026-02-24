Владимир Путин
Прокуратура ФРГ разрешила называть канцлера Мерца Пиноккио

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EUS-Nachrichten

Прокуратура немецкого города Хайльбронн прекратила расследование против местного пенсионера. Он назвал канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио в комментарии к посту в соцсети. Об этом сообщили в совместном заявлении прокуратуры и полиции. Информацию опубликовала газета Heilbronner Stimme.

Дело завели после публикации мужчины с заголовком «Пиноккио приезжает в Хайльбронн». Журналисты местных СМИ широко обсудили этот пост.

«Прокуратурой Хайльбронна было прекращено соответствующее дело, поскольку речь идёт о критике власти, подпадающей под защиту свободы мнений и, следовательно, являющейся допустимой», — указано в пресс-релизе.

Прокуратура отметила, что ранее уже прекращали аналогичные дела. Сопредседатель партии «Зелёных» Франциска Брантнер и депутат «Альтернативы для Германии» Стефан Бранднер тоже сравнивали Мерца с Пиноккио.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался на коллегу Михаила Матвеева в комиссию по этике. Поводом стало прозвище «Затулло», которое Матвеев использовал в своём Telegram-канале. Он приписывал ему «народное» происхождение. Также Матвеев называл Затулина «голосом мигрантского лобби».

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

