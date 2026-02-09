Депутат Затулин обиделся на коллегу из-за прозвища и подал жалобу в комиссию по этике

Кажется, терпение депутата Госдумы Константина Затулина лопнуло. Он подал жалобу на своего коллегу Михаила Матвеева в комиссию по этике.

Камнем преткновения стало обидное прозвище «Затулло», которое Матвеев активно использовал в своём Telegram-канале, приписывая ему «народное» происхождение. А ещё Матвеев не стеснялся называть Затулина «голосом мигрантского лобби».

«За что народ наделил его таким милым прозвищем, Затулина не интересует», — иронизирует Матвеев.

В своей жалобе Затулин заявил, что «слишком долго терпел выходки» Матвеева, которые, по его мнению, не соответствуют нормам морали и этики, применимым к поведению депутата. Затулин требует публичных извинений и официального признания нарушения со стороны Госдумы. Сам Матвеев не предоставил комментариев относительно опубликованного им документа.

Ранее сообщалось, что с 21 января в Госдуме фотожурналистам запретили снимать пленарные заседания. Это решение последовало за критикой со стороны Володина, который обвинил фотографов в «издевательстве» над депутатами. Срок действия запрета пока не установлен. Причиной недовольства стали снимки, сделанные 13 января, в первый день весенней сессии после новогодних каникул, когда некоторые парламентарии остались недовольны своим изображением на фото.