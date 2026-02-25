Можно ли пить рыбий жир в Великий пост? Священник РПЦ дал чёткий ответ верующим

Во время Великого поста многие задаются вопросом: можно ли принимать рыбий жир и витамины, не нарушая пост? Священник РПЦ, проповедник и миссионер Стахий Колотвин в беседе с Life.ru объяснил, как верующим следует относиться к лекарствам и профилактическим средствам в период строгих ограничений.

По его словам, Великий пост предполагает воздержание от определённых продуктов, однако лекарства не запрещены ни при каком виде поста.

Существует документ об участии верных в Евхаристии, утверждённый на общецерковном уровне. В нём указано, что лекарства можно принимать даже во время литургического поста. Литургический пост — это когда перед причастием человек с утра полностью воздерживается от пищи и воды. Это максимально строгая форма поста, предполагающая полное воздержание. И даже в этом случае человек имеет право принять таблетку и запить её водой — в этом нет ни греха, ни нарушения поста Стахий Колотвин Священник РПЦ, проповедник, миссионер

Священник добавил, что по той же логике следует относиться и к рыбьему жиру, а также к другим омега-содержащим препаратам.

«Если вам кажется, что вы в чём-то расслабляетесь, принимая, возможно, не строго обязательные препараты, которые больше похожи на витамины — например, рыбий жир для профилактики, а не по назначению врача, — стоит помнить: если витамины дают вам больше сил, значит, у вас остаётся больше сил, чтобы дойти до храма, помолиться и совершать добрые дела», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru писал, что Великий пост – это не диета для похудения, а 40-дневный путь внутреннего изменения. Настоятель храма в Аккайыне отец Владислав Коваленко объяснил, что это время погружения в богослужение и работы над собой, а не ограничения ради фигуры. Опытным и начинающим постящимся священник посоветовал действовать постепенно, брать благословение у духовника и помнить, что главная цель – духовное очищение.