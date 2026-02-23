Священник объяснил, почему Великий пост — это не диета для похудения

В 2026 году Великий пост начинается 23 февраля и продлится до 11 апреля. Почему это время нельзя считаться обычной диетой, рассказал в интервью радио Sputnik настоятель храма в Аккайыне отец Владислав Коваленко.

«Великий пост — это не когда мы держим диету для достижения каких-то своих целей типа похудения и «свекла против счастья», а когда мы проходим путь длиной в 40 дней, погружаемся в богослужение», — отметил священник.

По его словам, это время внутреннего изменения, когда человек учится видеть в других образ Божий, а не повод для осуждения.

Тем, кто постится впервые, отец Владислав советует не браться за всё сразу. Лучше отказаться от одного вида пищи или сосредоточиться на борьбе с одним грехом — победа складывается из маленьких шажков. Опытные постящиеся следуют церковным канонам, исключая животную пищу и алкоголь. Священник рекомендует всегда брать благословение у духовника — тогда пост проходит легче.

На время поста приходятся 23 февраля и 8 марта. Отец Владислав уточняет, что никакого греха в этих праздниках нет.

«Это лишний повод показать свою заботу о ближних людях, порадовать их вкусным постным столом, подарить подарок и окружить любовью», — заключил он.

Ранее в РПЦ призвали не устраивать 23 Февраля праздничное застолье, поскольку дата выпадает на первый день Великого поста. Церковный устав предписывает в период поста воздерживаться от продуктов животного происхождения: мяса, молока, яиц и рыбы (за исключением строго определённых дней). Эти ограничения действуют вне зависимости от того, на какой календарный день выпадает пост.