Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что европейские страны не настроены поддерживать трёхсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса. Выступая на заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе западных государств, дипломат подчеркнул, что Европу не интересует будущее украинского народа.

По его словам, гарантии безопасности, которые готова предоставить Европа, распространяются на Незалежную только до тех пор, пока та остаётся врагом России и продолжает войну. Небензя также отметил, что главарь киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в мире, поскольку конфликт для него — вопрос политического выживания.

«Для него война — вопрос политический, да и просто выживания», — подчеркнул Небензя.