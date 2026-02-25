Владимир Путин
24 февраля, 22:54

ЦРУ тайно предупредило Apple и Nvidia о нападении Китая на Тайвань

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / canadastock

Центральное разведывательное управление США в 2023 году провело серию закрытых консультаций с крупнейшими американскими технологическими корпорациями — Apple, Nvidia и AMD. Об этом сообщает The New York Times. Поводом стали опасения Вашингтона, что Китай может начать военную операцию по захвату Тайваня уже к 2027 году.

Эти предупреждения стали частью стратегии двух последних администраций Белого дома, направленной на то, чтобы убедить компании Силиконовой долины перенести производство микросхем с острова. Угроза национальной безопасности, связанная с концентрацией производства чипов на Тайване, неоднократно публично озвучивалась американскими властями.

Тайвань — точка катастрофы: Вторжение Китая может парализовать США и обвалить рынки

На фоне этих опасений в декабре США утвердили пакет военной помощи Тайваню на сумму 11,15 миллиарда долларов. В списке — HIMARS, артустановки, дроны, противотанковые комплексы Javelin и TOW, запчасти для вертолётов и даже софт с сетью управления.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

