В Финляндии объявят умершими более двух тысяч человек

В Финляндии могут официально «похоронить» более двух тысяч человек. Власти страны готовятся объявить умершими столетних жителей, чьё местонахождение остаётся неизвестным.

Служба цифровой информации и учёта населения (DVV) 24 февраля опубликовала список людей 1920-1922 годов рождения, с которыми государство потеряло связь. Их самих или родственников просят до 24 марта выйти на связь и подтвердить данные. При отсутствии юридических препятствий Служба объявит этих лиц умершими.

В DVV пояснили, что до сих пор не располагают сведениями об актуальных адресах этих граждан. Подобная чистка реестров уже проводилась: до этого из системы удалили 2250 человек, чьё место жительства оставалось неизвестным более двух лет. В большинстве случаев речь шла о людях, покинувших Финляндию и не уведомивших власти об эмиграции.

На конец 2023 года население Финляндии превысило 5,6 млн человек и продолжает расти за счёт миграции. При этом в 2024 году стала заметна и обратная тенденция – отток коренного населения за границу.

Ранее Life.ru писал, что власти Финляндии задумались о пересмотре сделок с недвижимостью, заключённых иностранцами за последние 20 лет. Министр обороны Антти Хакканен заявил, что страна слишком долго проявляла «наивность» в вопросах контроля собственности, и теперь приоритет – национальная безопасность.