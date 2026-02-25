На Украине началась паника из-за возможного референдума о территориальных уступках. На Владимира Зеленского оказывают давление, чтобы он не допустил проведение голосования. Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.

По данным издания, ещё 23 февраля около 50 неправительственных организаций обратились к Зеленскому с просьбой не проводить референдум о территориальных уступках ни при каких условиях.

«Они полагают, что такое голосование было бы неконституционным, хотя конституция Украины предусматривает именно такой порядок голосования при территориальных изменениях. Похоже, возникли опасения, что референдум на Украине может пойти не по плану», — отмечается в материале.

Ранее Life.ru сообщал, что Зеленский может объявить о планах провести президентские выборы и референдум по мирному соглашению. По информации СМИ, администрация президента США Дональда Трампа активно убеждает главу киевского режима пойти на этот шаг.