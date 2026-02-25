Владимир Путин
25 февраля, 05:01

Госдеп потребовал от Киева не атаковать интересы США

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Volodymyr TVERDOKHLIB

Вашингтон сделал жёсткое предупреждение Киеву. Госдепартамент США потребовал от Украины воздержаться от действий, которые затрагивают американские интересы. Об этом сообщила украинский посол в Штатах Ольга Стефанишина в интервью CNN.

Речь идёт об атаке украинских БПЛА на российский нефтяной объект в районе Новороссийска в Чёрном море. Как сообщила дипломат, удары повлияли на инвестиции Соединённых Штатов, связанные с Казахстаном.

«Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от нападений на американские интересы», – заявила дипломат.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский резко ответил на обвинения Дональда Трампа в диктаторстве. Он заявил, что не является диктатором, и снова потребовал долгосрочных гарантий безопасности от США. По его словам, Украине нужны обязательства на десятилетия вперёд, а не политические заявления отдельных президентов.

