The Telegraph: Разведка Европы увидела «троянских коней» в храмах РПЦ

Европейские разведслужбы выражают обеспокоенность российской собственностью за рубежом, расположенной рядом с военными и инфраструктурными объектами. Там встревожены даже из-за храмов Русской православной церкви (РПЦ), сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.

По данным издания, опасения вызывают объекты недвижимости, которые якобы могут использоваться как наблюдательные пункты. При этом в публикации отмечается, что доказательства подобной деятельности «троянских коней» России не приводятся.

«РПЦ приобретает недвижимость вблизи военно-морских баз и радиолокационных установок… что вызывает опасения по поводу безопасности», — пишет газета.

В материале утверждается, что обеспокоенность звучит в основном со стороны Великобритании и скандинавских стран. Российские дипломаты ранее заявляли, что подобные обвинения носят надуманный характер, а Москва неоднократно отвергала утверждения о «гибридных операциях» и планах нападения на страны НАТО. А министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил Европу в подготовке «новой большой европейской войны».