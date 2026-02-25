The Telegraph: Разведка Европы увидела «троянских коней» в храмах РПЦ
Европейские разведслужбы выражают обеспокоенность российской собственностью за рубежом, расположенной рядом с военными и инфраструктурными объектами. Там встревожены даже из-за храмов Русской православной церкви (РПЦ), сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах.
По данным издания, опасения вызывают объекты недвижимости, которые якобы могут использоваться как наблюдательные пункты. При этом в публикации отмечается, что доказательства подобной деятельности «троянских коней» России не приводятся.
«РПЦ приобретает недвижимость вблизи военно-морских баз и радиолокационных установок… что вызывает опасения по поводу безопасности», — пишет газета.
В материале утверждается, что обеспокоенность звучит в основном со стороны Великобритании и скандинавских стран. Российские дипломаты ранее заявляли, что подобные обвинения носят надуманный характер, а Москва неоднократно отвергала утверждения о «гибридных операциях» и планах нападения на страны НАТО. А министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил Европу в подготовке «новой большой европейской войны».
