Лавров: Запад не скрывает подготовку к новой большой европейской войне

Министр иностранных дел России Сергей Лавров уличил Европу в подготовке «новой большой европейской войны». Об этом он заявил на Минской конференции по евразийской безопасности.

По словам главы МИД РФ, западные страны «не скрывают приготовления к западу от Союзного Государства России и Белоруссии» и ведут «коалиционное строительство» с военными целями.

Лавров привёл конкретные примеры: в июле Франция и Великобритания договорились о координации ядерных сил и создали «некую Антанту» для разработки ракетных систем. А Германия и Британия подписали подписали соглашение по сути о военном сотрудничестве.

"Теперь буквально на днях стали раздаваться голоса о придании этому военному сотрудничеству ещё и ядерного измерения", — подчеркнул министр.

При этом Лавров отметил, что Россия не собирается совершать нападения на какие-либо государства НАТО и Европейского союза и готова юридически закрепить это.