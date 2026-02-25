Владимир Путин
25 февраля, 06:13

Трамп: НАТО оплачивает всё американское оружие для Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lucas Parker

Президент США Дональд Трамп заявил, что все американские вооружения для Украины проходят через НАТО и полностью оплачены альянсом. Такое заявление хозяин Овального кабинета сделал в ходе обращения к Конгрессу.

«Всё, что мы отправляем Украине, проходит через НАТО, и они платят нам полностью», — сказал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон активно работает над урегулированием украинского конфликта. Он также отметил, что страны НАТО согласились платить 5% ВВП в общий бюджет альянса по его просьбе.

В НАТО недовольны низким уровнем расходов Британии на оборону
Ранее постпред США при НАТО заявил, что Вашингтон и дальше будет поставлять Украине оружие, продавая его союзникам по Североатлантическому альянсу. При этом Штаты готовы будут свернуть все поставки, как только стороны достигнут мирного соглашения.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Владимир Озеров
  • Новости
  • НАТО
  • Дональд Трамп
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
