НАТО выражает недовольство темпами роста оборонного бюджета Великобритании. В альянсе считают, что задержки с финансированием армии и модернизацией вооружённых сил ослабляют позиции страны как ведущего члена блока. Об этом пишет The Sunday Times.

«Высшие должностные лица Великобритании в НАТО предупредили правительство, что неопределённость в отношении расходов на оборону и темпов перевооружения может подорвать статус страны как ведущего члена военного альянса. <...> Говорят, что НАТО всё больше разочаровывается в Великобритании из-за того, что она не выполняет своё обещание возглавить альянс в Европе», — говорится в статье.

В Минобороны королевства отметили, что Великобритания рискует оказаться в нижней части рейтинга по доле расходов от ВВП и по выполнению требований к возможностям НАТО. Постоянный представитель Великобритании при альянсе, помощник генерального секретаря НАТО и адмирал Королевского флота, покидающий пост заместителя верховного командования объединёнными силами НАТО в Европе сообщили властям о сложившейся ситуации.

В оборонных кругах отмечают, что без ускорения роста бюджета премьер-министр Кир Стармер может столкнуться с критикой со стороны США и руководства альянса. Ранее было объявлено, что расходы должны достичь 2,5 процента ВВП с амбициями увеличения до 3 процентов к концу следующего парламента и 3,5 процента к 2035 году.

Новый инвестиционный план несколько раз откладывался из-за предупреждений глав ведомств о том, что его реализация возможна лишь при более значительном увеличении расходов. В Брюсселе всё чаще констатируют отставание Великобритании, и этот вопрос обсуждался на Мюнхенской конференции по безопасности.

Ранее глава Минобороны Великобритании Джон Хили выразил намерение стать первым главой ведомства, при котором британские миротворческие силы будут размещены на территории Украины. По его утверждению, в рамках миротворческой инициативы уже создан действующий штаб из 70 человек.