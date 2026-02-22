С начала спецоперации уровень поддержки военной помощи ВСУ среди французов упал почти на 20%. Как пишет газета La Tribune со ссылкой на опрос национального Института общественного мнения (Ifop), сегодня за поставки оружия ВСУ выступают менее половины граждан.

«Снижение за последний год невелико (-3%), но оно очень значительное по сравнению с 2022 годом (-18%)», — указывается в материале.

Так, на данный момент за военную поддержку выступают только 47% респондентов, а против — 39%. Благодаря этому, сторонники сворачивания помощи находятся в меньшинстве, но достаточно заметном. При этом 58% французов считают, что РФ представляет угрозу для их родины, и выступили за увеличение расходов на оборону. Против повышения высказались 28% опрошенных.

Аналитик Ifop Жерома Фурке считает, что результаты показывают: французы желают сначала «пополнить свои арсеналы, прежде чем восполнять украинские». Что касается желания Парижа разместить в Незалежной войска после окончания конфликта, то «за» высказались 40%, а «против» — 43%.

В вопросе гарантий безопасности для Украины 58% граждан заявили, что они должны предоставляться Европой совместно с США, и только 17% согласились «защищать» Киев без помощи Вашингтона. И в конце-концов, 53% опрошенных поддержали инициативу президента Эмманюэля Макрона о возобновлении диалога с РФ.

Ранее лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян заявил, что вступление Украины в Евросоюз может обернуться «прямой войной с Россией». По мнению политика, также объединение ждут увеличенные ежегодные взносы в объединение и «затопление сельского хозяйства» продукцией из Незалежной.