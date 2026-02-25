Россиянам звонят лжеприставы и требуют срочно оплатить штрафы ГАИ

Мошенники придумали новую схему с фальшивыми штрафами ГАИ и звонками от имени судебных приставов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Аферисты звонят жертве, представляются сотрудниками ФССП и сообщают о неоплаченном штрафе, на который якобы капают пени. Злоумышленник настаивает на срочной оплате, чтобы долг не вырос, и отправляет в СМС фишинговую ссылку. Перейдя по ней, жертва рискует потерять деньги или передать мошенникам личные данные.

Ранее стали известны детали ещё одной опасной схемы, построенной на использовании технологии бесконтактной оплаты NFC. Мошенники звонят жертве под безобидным бытовым предлогом, а затем заставляют с помощью собственного смартфона переводить деньги на их счета, используя функцию бесконтактной оплаты.