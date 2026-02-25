Бизнесмен заказал убийство конкурента в Оренбуржье из-за 15 млн, но киллер его подставил

В Оренбургской области предотвращено заказное убийство крупного предпринимателя. Операцию провели сотрудники ФСБ России совместно со Следственным комитетом России. По данным Центра общественных связей ФСБ, преступление планировалось на фоне коммерческого конфликта.

«В Оренбурге задержан заказчик убийства своего конкурента… Он был задержан при передаче денег за убийство соотечественника предполагаемому киллеру», — сообщили в ведомстве.

Как уточнили следственные органы, обвиняемый не хотел возвращать долг в 15 млн рублей и организовал подготовку преступления: передал деньги на покупку автомобиля, оружия и боеприпасов, а также предоставил исполнителю данные о жертве. Киллер, получив предложение, обратился в правоохранительные органы. Заказчик был задержан при передаче средств за якобы совершённое убийство.

Возбуждено уголовное дело об организации приготовления убийства по найму, обвиняемый заключён под стражу.

А в Москве задержали 55-летнюю женщину, планировавшую заказное убийство своего бывшего зятя и его беременной супруги. Заказчица разработала план преступления в августе 2025 года и начала искать киллера среди знакомых, однако один из них сообщил о её намерениях в правоохранительные органы.