Украинские военные не должны наносить удары по по центрам принятия решений и местам пребывания президента России Владимира Путина, а российские ВС – Владимира Зеленского. С таким неожиданным заявлением выступил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в беседе с «РБК-Украина».

«Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идёт непростой процесс мирных переговоров», — подчеркнул он.

По его мнению, подобные правила стороны обязаны соблюдать в условиях проходящих непростых переговоров по мирному урегулированию конфликта. Буданов* подчеркнул, что Киев должен закрыть глаза на «несправедливость войны» и придерживаться определённых принципов. Он резюмировал, что именно подобное поведение поможет приблизить «долгожданный устойчивый мир».

