Буданов* предложил эмбарго на удары по центрам принятия решений в России и на Украине
Кирилл Буданов*. Обложка © gur.gov.ua
Украинские военные не должны наносить удары по по центрам принятия решений и местам пребывания президента России Владимира Путина, а российские ВС – Владимира Зеленского. С таким неожиданным заявлением выступил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов* в беседе с «РБК-Украина».
«Не имеет значения, речь о Киеве или условном Валдае. Тем более сейчас, когда идёт непростой процесс мирных переговоров», — подчеркнул он.
По его мнению, подобные правила стороны обязаны соблюдать в условиях проходящих непростых переговоров по мирному урегулированию конфликта. Буданов* подчеркнул, что Киев должен закрыть глаза на «несправедливость войны» и придерживаться определённых принципов. Он резюмировал, что именно подобное поведение поможет приблизить «долгожданный устойчивый мир».
Напомним, в ночь на 29 декабря 2025 года был совершён авиаудар беспилотниками ВСУ по государственной резиденции лидера РФ Владимира Путина в Новгородской области. Москва после этого заявила, что намерена пересмотреть переговорную позицию. Для атаки украинская сторона использовала ударные беспилотники «Лютый». Средства ПВО отразили удар.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.