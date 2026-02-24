Буданов*: Близится момент, когда по Украине будут приняты окончательные решения

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что переговоры по урегулированию конфликта приближаются к моменту, когда нужно принять окончательное решение. Об этом пишет украинское агентство УНИАН.

«Мы точно движемся вперёд и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения: продолжать эту войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость победит», — заявил он.

