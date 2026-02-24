Буданов*: Близится момент, когда по Украине будут приняты окончательные решения
Кирилл Буданов*. Обложка © gur.gov.ua
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что переговоры по урегулированию конфликта приближаются к моменту, когда нужно принять окончательное решение. Об этом пишет украинское агентство УНИАН.
«Мы точно движемся вперёд и подходим к моменту, когда всем сторонам нужно будет принимать окончательные решения: продолжать эту войну или переходить к миру. Надеюсь, что справедливость победит», — заявил он.
Напомним, Буданов* подтвердил, что следующий раунд переговоров по урегулированию конфликта должен состояться 26-27 февраля. Также он заявил о работе над новым обменом пленными. Ко встрече могут присоединиться специалисты по энергетике, чтобы обсудить ситуацию вокруг Запорожской АЭС.
* Включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.