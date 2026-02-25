Владимир Путин
25 февраля, 07:29

Путин выбрал 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты

Обложка © Life.ru

Российский президент Владимир Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты по своей квоте. Список опубликован на сайте Кремля.

«Началось формирование нового состава Общественной палаты», — говорится в сообщении.

Глава государства определился с кандидатурами 40 граждан РФ, на счету которых есть особые заслуги перед государством и обществом. Им были направлены письма с предложением войти в состав Общественной палаты РФ.

Ранее Life.ru рассказывал, что президент России Владимир Путин поручил Федеральной службе безопасности усилить охрану работников ОПК, Минобороны и журналистов. По его словам, надёжно защищены должны быть все, кем интересуется киевский режим.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

