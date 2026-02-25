Путин выбрал 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты

Российский президент Владимир Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты по своей квоте. Список опубликован на сайте Кремля.

«Началось формирование нового состава Общественной палаты», — говорится в сообщении.

Глава государства определился с кандидатурами 40 граждан РФ, на счету которых есть особые заслуги перед государством и обществом. Им были направлены письма с предложением войти в состав Общественной палаты РФ.

