Путин выбрал 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты
Российский президент Владимир Путин определил 40 кандидатов в новый состав Общественной палаты по своей квоте. Список опубликован на сайте Кремля.
«Началось формирование нового состава Общественной палаты», — говорится в сообщении.
Глава государства определился с кандидатурами 40 граждан РФ, на счету которых есть особые заслуги перед государством и обществом. Им были направлены письма с предложением войти в состав Общественной палаты РФ.
