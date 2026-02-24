Владимир Путин
Регион
24 февраля, 14:15

Путин поручил ФСБ усилить защиту работников ОПК, Минобороны и журналистов

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Перечень лиц, нуждающихся в особой защите спецслужб, будет расширен. Соответствующую задачу поставил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, подчеркнув необходимость усилить безопасность граждан, которым угрожает опасность.

«Вместе с другими силовыми ведомствами ФСБ нужно повысить уровень защищённости должностных лиц министерства обороны, оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы», — заявил Путин.

Особо президент подчеркнул необходимость защиты тех, кто находится под прицелом киевского режима.

«В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, журналистам, волонтёрам, которым постоянно угрожает киевский режим», — сказал глава государства, обозначив новые приоритеты в работе ФСБ.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ прокомментировал подрыв полицейской машины у Савёловского вокзала. По версии президента, исполнителя могли завербовать через Интернет: ему вручили взрывчатку, а потом дистанционно подорвали вместе с предполагаемой целью — сотрудниками МВД.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

