Путин поручил ФСБ усилить защиту работников ОПК, Минобороны и журналистов
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Перечень лиц, нуждающихся в особой защите спецслужб, будет расширен. Соответствующую задачу поставил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ, подчеркнув необходимость усилить безопасность граждан, которым угрожает опасность.
«Вместе с другими силовыми ведомствами ФСБ нужно повысить уровень защищённости должностных лиц министерства обороны, оборонно-промышленного комплекса, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы», — заявил Путин.
Особо президент подчеркнул необходимость защиты тех, кто находится под прицелом киевского режима.
«В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, журналистам, волонтёрам, которым постоянно угрожает киевский режим», — сказал глава государства, обозначив новые приоритеты в работе ФСБ.
Напомним, президент РФ Владимир Путин на коллегии ФСБ прокомментировал подрыв полицейской машины у Савёловского вокзала. По версии президента, исполнителя могли завербовать через Интернет: ему вручили взрывчатку, а потом дистанционно подорвали вместе с предполагаемой целью — сотрудниками МВД.
