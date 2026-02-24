Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Регион
24 февраля, 13:46

Путин потребовал усилить охрану государственной границы РФ

Государственную границу РФ необходимо дополнительно укреплять — улучшать инфраструктуру и повышать боевую готовность погранпунктов, заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ. По его словам, необходимо провести серьёзную межведомственную работу, направленную на усиление охраны российских границ.

«Надо укреплять её инфраструктуру, повышать уровень боевой готовности и технической оснащённости пограничных органов, действовать в тесной координации с частями Минобороны, Росгвардии и МВД, а также территориальными структурами и органами власти», — сказал глава государства.

В этот раз российский президент начал традиционное заседание коллегии ФСБ с минуты молчания в память о сотрудниках ведомства, погибших на службе. Владимир Путин также подчеркнул вклад участвующих в спецоперации пограничников, бойцов спецназа, военных контрразведчиков.

Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

Владимир Озеров
