24 февраля, 13:38

Путин открыл коллегию ФСБ минутой молчания в память о погибших сотрудниках

Президент России Владимир Путин начал традиционное заседание коллегии ФСБ с минуты молчания в память о сотрудниках ведомства, погибших при исполнении служебного долга.

Путин открыл заседание коллегии ФСБ минутой молчания в память о погибших сотрудниках. Видео © Life.ru

Глава государства особо отметил вклад тех, кто сегодня участвует в специальной военной операции, — пограничников, бойцов спецназа, военных контрразведчиков, а также всех оперативных сотрудников, выполняющих задачи по обеспечению безопасности России в исторических и приграничных регионах, включая Донбасс и Новороссию.

«За проявленную отвагу государственные награды в прошлом году получили более 2000 военнослужащих ФСБ, четверо удостоены звания Героя РФ, один посмертно», — отметил президент и призвал почтить память павших боевых товарищей минутой молчания. После это весь зал встал.

Ранее Life.ru рассказал, что минувшей ночью на северо-востоке столицы, в районе станции Савёловская, прогремел взрыв рядом с машиной ДПС. В результате погиб сотрудник полиции, ещё один пострадал и был доставлен в больницу на скорой.

