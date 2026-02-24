СК устанавливает личность мужчины, подорвавшего себя у машины ДПС в Москве
Обложка © Telegram / Следком
Следственный комитет России устанавливает личность мужчины, который устроил взрыв на севере Москвы. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
«Устанавливается личность мужчины, который привёл в действие взрывное устройство», — сказала Петренко.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте взрывных устройств.
Напомним, минувшей ночью на северо-востоке столицы, в районе станции Савёловская, прогремел взрыв рядом с машиной ДПС. В результате погиб сотрудник полиции, ещё один пострадал и был доставлен в больницу на скорой.
