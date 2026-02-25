Генпрокуратура хочет отсудить у бывшего депутата Госдумы активы на ₽10 млрд

Генпрокуратура РФ обратилась с иском к бывшему депутату Госдумы от «Единой России» Ризвангаджи Исаеву и его семье с требованием изъять в пользу бюджета имущество на сумму более 10 миллиардов рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Дело будет рассматривать Ленинский районный суд Краснодара. Первое заседание назначено на 10 марта. Ответчиками выступают сам Исаев, его бывшая и нынешняя жёны, дети, а также восемь компаний, в том числе Газтрансбанк, Тепловая транспортная компания, ООО «Центр-Отель» (владеет отелем Marriott в Краснодаре). Как утверждается в иске, до избрания депутатом Исаев вмете с братом вёл бизнес на юге России в сфере строительства и коммунального хозяйства. В Госдуме он работал в комитет по строительству и земельным отношениям в период с 2007 по 2011 годы.

По данным следствия, Исаев использовал свои служебные полномочия для продвижения собственного бизнеса, хотя должен был прекратить предпринимательство после поступления на госслужбу. Он незаконно завладел в Краснодаре государственными землями, а также муниципальными объектами, воспользовавшись служебной информацией и статусом депутата. При покупке участков он создал видимость торгов, но фактически был единственным приобретателем.

Исаев на выкупленных землях должен был построить школы, детсады и соцобъекты, но фактически ничего сделано не было. Он реализовал на территории Краснодара крупные девелоперские проекты для коммерческих целей. Сейчас Генпрокуратура требует изъять в доход государства доли, принадлежащие семье Исаевых в Газтрансбанке, компаниях «Центр-отель», «Южный ресурс», «Сармат» и «Сармат Строй», Арс Капитал, Гелиос, Тепловая транспортная компания. Общая стоимость активов составляет 10 млрд рублей. Кроме того, многие земли и объекты Исаев регистрировал на членов семьи — 127 участков, 43 нежилых здания и помещения, 21 жилой дом и квартиры в Москве, Дагестане и Краснодарском крае — совокупная стоимость превысила 1,3 млрд рублей.

