Осуждённый за взятку на ковидных препаратах экс-чиновник Минобороны Тулупов ушёл на СВО
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi
Осуждённый за взятку экс-глава управления Минобороны Андрей Тулупов в 2023 году отправился на специальную военную операцию. Суд приговаривал его к 7,5 года колонии за махинации при закупках медицинского оборудования для борьбы с ковидом, пишет РБК.
Тулупова арестовали в апреле 2021 года. Дело касалось поставок в Минобороны ПЦР-тестов и 350 китайских аппаратов Yuwell YH-730, которые оказались непригодны для лечения пациентов с поражением лёгких. Ущерб оценили в 34 миллиона рублей.
В ходе следствия фигурант переложил вину на бывшего замгендиректора компании «Главное управление обустройства войск» Ларису Леонтьеву и дизайнера Ферутдина Закирова. По версии Тулупова, они убедили его закупить не аппараты ИВЛ, а приборы от ночного апноэ.
