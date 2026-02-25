Столетний храм в Ялте трескается из-за строительства элитного ЖК
В Ялте застройщика обвиняют в повреждении храма — объект культурного наследия пошёл трещинами. Речь идёт о церкви Николая Чудотворца и мученицы царицы Александры на улице Дражинского, построенной в 1916 году. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.
В Ялте столетний храм пошёл трещинами — прихожане винят стройку ЖК по соседству. Видео © Telegram / Mash на волне
По словам прихожан и священнослужителей, стены начали разрушаться после того, как по соседству началось строительство элитного жилого комплекса SkyPlaza 5.0. Люди опасаются, что продолжающиеся работы могут привести к обрушению старинного здания.
В компании-застройщике MG Group заявили, что трещины фиксировались ещё до начала строительства, а сейчас на участке ведётся укрепление грунта. Также обещано создание комиссии для оценки ситуации и принятия дальнейших решений.
Ранее сообщалось, что на Камчатке подрядчику грозит штраф более 1,2 миллиарда рублей за срыв сроков строительства краевой больницы. Арбитражный суд региона зарегистрировал иск к АО «Крокус Интернэшнл» о взыскании 1,21 миллиарда рублей пеней и штрафов. Контракт на строительство был заключён в апреле 2021 года, объект должны были сдать до 31 декабря 2024-го. Однако к этой дате подрядчик выполнил работы лишь на 6,3 миллиарда рублей, допустив серьёзное отставание от графика.
