ФАС возбудила дело против застройщика ЛСР из-за вводящей в заблуждение рекламы

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против застройщика ЛСР из-за возможного нарушения рекламного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации ФАС, компания размещала в радиоэфире рекламу квартир с беспроцентной рассрочкой на 24 месяца, где указывался первоначальный взнос от 30% и условие погашения остатка не позднее трёх месяцев до ввода дома в эксплуатацию. При этом более подробные условия рассрочки в рекламном ролике отсутствовали.

В ведомстве считают, что такая реклама не предоставляла потребителям достаточной информации для осознанного выбора и могла вводить их в заблуждение. В случае подтверждения нарушения к застройщику будут применены меры административного воздействия.

Ранее Life.ru рассказывал, что общественная организация «Отцы рядом» направила в ФАС обращение с предложением усилить контроль за реальным размером скидок в преддверии масштабных распродаж, включая акции 11.11 и «Чёрную пятницу». Как пояснил председатель организации, недобросовестные продавцы часто искусственно завышают цены перед распродажами, чтобы затем формально снизить их до прежнего уровня, создавая иллюзию выгодного предложения.