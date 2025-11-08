Россия и США
8 ноября, 17:52

Мишустин освободил от должности замглавы ФАС Королёва

Виталий Королёв. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил распоряжение об освобождении Виталия Королёва от обязанностей заместителя главы ФАС. Данное решение принято в связи с его переходом на иную службу. Официальное опубликование документа состоялось на портале правовой информации.

«Освободить Королёва Виталия Геннадьевича от должности заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы в связи с переходом на другую работу», — говорится в сообщении.

Напомним, что на днях президент Росси Владимир Путин подписал указ о назначении Виталия Королёва временно исполняющим обязанности губернатора Тверской области вместо Игоря Рудени, который стал полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе.

Песков рассказал, как в Кремле выбирают кандидата на пост главы Тверской области

