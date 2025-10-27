Россия и США
27 октября, 10:07

Песков рассказал, как в Кремле выбирают кандидата на пост главы Тверской области

Обложка © Life.ru

Возможные кандидатуры на должность временно исполняющего обязанности губернатора Тверской области рассматриваются президентом РФ Владимиром Путиным и администрацией главы государства. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Разумеется, президент и соответствующие службы администрации пытаются выбрать наилучший вариант — выбрать человека, который наиболее эффективно подойдёт на эту должность именно для этого региона», — сказал он.

Напомним, что ранее должность главы региона занимал Игорь Руденя. В конце сентября Путин назначил его полпредом в СЗФО.

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Путин
  • Дмитрий Песков
  • Региональные власти
  • Политика
  • Тверская область
