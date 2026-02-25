Причиной смерти актёра Антонова из сериала «33 квадратных метра» стал ковид

Актёр Василий Антонов, известный по роли в сериале «33 квадратных метра», скончался в больнице от пневмонии в возрасте 62 лет. Причиной стал ковид, пишет РИА «Новости» со ссылкой на его друга, телеведущего Павла Кабанова.

«Насколько мне известно, он попал в больницу с пневмонией. Скорее всего, это был Covid, с которым он не справился», — сказал собеседник.

Кабанов добавил, что жена Антонова разговаривала с ним вечером накануне и планировала навестить его в больнице, но утром ей позвонили, чтобы сообщить страшную новость.

Антонов был одним из лидеров «О.С.П. — студии». С Кабановым они познакомились благодаря совместной работе в проекте. Днём ранее стало известно, что актёр из сериала «33 квадратных метра» умер в возрасте 62 лет. Жена считает, что причиной смерти стала алкогольная интоксикация и поражение внутренних органов. В последние годы жизни дела у артиста шли несладко — он вёл уединённый образ жизни, а с деньгами было туго.