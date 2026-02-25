Самолёт American Airlines обстреляли при посадке в Колумбии

В Соединённых Штатах расследуют обстоятельства обстрела пассажирского самолёта. Пулевые отверстия были обнаружены в лайнере Boeing 737 MAX 8 авиакомпании American Airlines, выполнявшем рейс из Майами в колумбийский Медельин. Об этом сообщает телекомпания ABC.

Инцидент произошёл 22 февраля при заходе на посадку в аэропорту колумбийского города. Однако повреждения, в частности правого крыла, были замечены только после возвращения воздушного судна в США. На борту находились пассажиры и члены экипажа, никто не пострадал.

В настоящий момент лайнер снят с полётов и направлен на ремонт. Правоохранительные органы обеих стран проводят расследование, чтобы установить источник огня и причины, по которым самолёт оказался под обстрелом в зоне посадки.

