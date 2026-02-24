США стянули к Ирану 150 самолётов и два авианосца

Соединённые Штаты наращивают военное присутствие вблизи Ирана до масштабов, превосходящих период до ударов по ядерной программе в июне 2025 года. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на данные отслеживания полётов и спутниковые снимки.

Ключевым элементом развёртывания стал авианосец USS Gerald R. Ford, замеченный в понедельник у берегов греческого острова Крит. На его борту находятся десятки самолётов. Это уже второй американский авианосец, отправленный на Ближний Восток. По данным издания, в общей сложности в регионе сейчас сосредоточено более 150 военных самолётов и примерно треть всех действующих кораблей США.

Эксперты, опрошенные газетой, полагают, что такие масштабы свидетельствуют о подготовке к возможной многодневной кампании, но без проведения наземной операции.

Ранее сообщалось, что США могут атаковать Иран уже в понедельник или вторник. По словам бывшего агента ЦРУ, решение в Белом доме уже принято, а среди главных сторонников удара — госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет. Против выступают вице-президент Дэй Вэнс и директор нацразведки Тулси Габбард.