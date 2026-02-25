Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 февраля, 09:53

На Сахалине гость обокрал уснувшую собутыльницу на полмиллиона рублей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Холмске 58-летняя местная жительница лишилась крупной суммы денег после того, как уснула во время застолья со своим 33-летним знакомым. Об этом сообщили в УМВД по Сахалинской области.

Женщина распивала алкоголь у себя дома. Когда она крепко уснула, гость взял её телефон и через мобильное приложение несколькими переводами отправил себе 446 тысяч рублей, после чего ушёл. Проснувшись, потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

Подозреваемого быстро нашли. Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счёта. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Банки помешали украсть 13,9 трлн рублей у россиян в 2025 году
Банки помешали украсть 13,9 трлн рублей у россиян в 2025 году

А ранее в Чебоксарах девушка похитила у своей знакомой более 5 миллионов рублей. По данным МВД, 20-летняя девушка подсыпала подруге снотворное и, пока та спала, забрала деньги, хранившиеся в банке.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Криминал
  • Сахалинская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar