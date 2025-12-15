Жительница Чувашии усыпила подругу снотворным и украла у неё более 5 млн рублей

В Чебоксарах девушка похитила у своей знакомой более 5 миллионов рублей. По информации регионального главка МВД, 20-летняя подозреваемая подсыпала подруге снотворное, а затем, пока та спала, забрала деньги, хранившиеся в банке.

11 декабря в полицию заявили о пропаже из квартиры 5,4 миллиона рублей. Женщина рассказала, что это были её сбережения на покупку дома, которые она держала в банке. Оказалось, что деньги она сняла по просьбе своей 20-летней соседки.



Позднее выяснилось, что сама похитительница стала жертвой мошенников, отдав им сначала свои 700 тысяч рублей, а затем и миллионы, принадлежавшие подруге. На допросе она заявила, что действовала по указанию «сотрудников ФСБ».

Подозреваемая в краже денег была задержана в Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело, на время следствия девушке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

