Регион
15 декабря, 14:19

Жительница Чувашии усыпила подругу снотворным и украла у неё более 5 млн рублей

Обложка © Life.ru

В Чебоксарах девушка похитила у своей знакомой более 5 миллионов рублей. По информации регионального главка МВД, 20-летняя подозреваемая подсыпала подруге снотворное, а затем, пока та спала, забрала деньги, хранившиеся в банке.

11 декабря в полицию заявили о пропаже из квартиры 5,4 миллиона рублей. Женщина рассказала, что это были её сбережения на покупку дома, которые она держала в банке. Оказалось, что деньги она сняла по просьбе своей 20-летней соседки.

Позднее выяснилось, что сама похитительница стала жертвой мошенников, отдав им сначала свои 700 тысяч рублей, а затем и миллионы, принадлежавшие подруге. На допросе она заявила, что действовала по указанию «сотрудников ФСБ».

Подозреваемая в краже денег была задержана в Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело, на время следствия девушке избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Работники «‎Почты России» инсценировали пожар и украли 9,8 млн рублей

Ранее в Краснодарском крае приёмная дочь, достигнув совершеннолетия, обвинила опекунов в хищении около миллиона рублей её государственных средств, но позднее призналась в клевете. Несмотря на это и на то, что уголовное дело не было возбуждено из-за отсутствия состава преступления, местная прокуратура подала иск о взыскании этих средств. Семье теперь приходится доказывать свою невиновность уже в гражданском суде.

Наталья Демьянова
